شكرا لقرائتكم خبر عن قبل هروبه من المملكة.. الإطاحة بمقيم عربي امتهن سرقة حافلات الطالبات بجدة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - تمكنت الأجهزة الأمنية في منطقة مكة المكرمة من الإطاحة بجانٍ من جنسية عربية سرق أكثر من 40 حافلة لنقل الطالبات في محافظة جدة، وكان يعد العدة لمغادرة المملكة للإفلات من العقوبة.

وتعود التفاصيل، إلى ورود عشرات البلاغات لشرطة جدة تؤكد سرقة المتهم لعدد من مركبات نقل الطالبات في أحياء متفرقة من المحافظة، وتركزت أغلبها بوسط جدة، لتنطلق أعمال البحث والتحري من قبل دوريات الأمن التي نجحت في رصد مشتبه به من جنسية عربية كان يقوم بمراقبة عدد من المركبات، حسب “عكاظ”.

وبتتبعه عبر الدوريات السرية توصلت إلى مسكنه في حي بني مالك، وتمت مداهمته والعثور على عدة مسروقات داخله، ليقر الجاني بسرقة أكثر من 40 مركبة معترفا بأنه كان ينوي مغادرة المملكة هربا بغنيمته.