شكرا لقرائتكم خبر عن توضيح مهم من مؤسسة التقاعد بشأن حقوق الموظفين قبل التقاعد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

قالت المؤسسة العامة للتقاعد أنه ليس من اختصاصها صرف الحقوق المالية والبدلات وتعويض الإجازات للمتقاعد، موضحة أنها مسؤولة عن صرف المعاش التقاعدي فقط للموظف بعد تقاعده، أما ما يتعلق بصرف الحقوق المالية الأخرى والبدلات وتعويض الإجازات فيُطالب بها المتقاعد جهة عمله قبل تقاعده.

ودعت «التقاعد» عموم المتقاعدين إلى التسجيل في خدمات المؤسسة الإلكترونية من خلال موقع المؤسسة الإلكترونيwww.pension.gov.sa للاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها المؤسسة تيسيراً على عملائها، مثل طباعة التعريف بالمعاش باللغتين العربية والإنجليزية، وطلب بطاقة المتقاعد التعريفية، ومتابعة المعاملات، وتحميل المستندات، والتواصل مع المؤسسة لتقديم المقترحات والاستفسارات.