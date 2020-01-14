‫الملعقة المنزلية لا تصلح لتعاطي أدوية الشراب.. لهذا السبب!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

أوردت مجلة "أبوتيكن أومشاو" أن ‫الملعقة المنزلية لا تصلح لتعاطي أدوية الشراب، نظرا لأنها ترفع خطر ‫تعاطي جرعة زائدة، خاصة مع المضادات الحيوية والمسكنات.

Advertisements

وتنصح المجلة المعنية بالصحة باستخدام ملعقة القياس أو الوعاء المرفق ‫بالدواء، وإذا كانت هناك حقنة مرفقة مع وعاء القياس، فينبغي غسلها بماء ‫دافئ فور استخدامها، كي لا تتعرض الفتحة للانسداد.

‫وبشكل عام ينبغي رجّ أدوية الشراب جيدا قبل تعاطيها، كي يتم توزيع المادة ‫الفعالة بشكل متساو، بحسب المجلة.