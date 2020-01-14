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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الملعقة المنزلية لا تصلح لتعاطي أدوية الشراب.. لهذا السبب! والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 يناير 2020
متابعات_الخليج 365
أوردت مجلة "أبوتيكن أومشاو" أن الملعقة المنزلية لا تصلح لتعاطي أدوية الشراب، نظرا لأنها ترفع خطر تعاطي جرعة زائدة، خاصة مع المضادات الحيوية والمسكنات.
وتنصح المجلة المعنية بالصحة باستخدام ملعقة القياس أو الوعاء المرفق بالدواء، وإذا كانت هناك حقنة مرفقة مع وعاء القياس، فينبغي غسلها بماء دافئ فور استخدامها، كي لا تتعرض الفتحة للانسداد.
وبشكل عام ينبغي رجّ أدوية الشراب جيدا قبل تعاطيها، كي يتم توزيع المادة الفعالة بشكل متساو، بحسب المجلة.
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