تعرف على الوضعية الصحيحة للجسم عند ركوب الدراجة!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

كثيراً ما يُعتمد على الدراجة الهوائية لشراء مستلزمات المنزل، أو الذهاب إلى العمل، أو التنزه في الهواء الطلق، وهنا يتبادر إلى الذهن سؤال عن الوضعية الصحيحة للجسم أثناء ركوب الدراجات الهوائية.



وللإجابة على هذا التساؤل أوضحت كريستين زيبيرت، طبيبة العظام بمستشفى هامبورغ إيبندورف الجامعي، قائلة: "عادة ما ترجع وضعية الجلوس على الدراجة الهوائية إلى الذوق الشخصي"، ولكن هناك عدة عوامل أخرى تحدد الوضعية الصحيحة للظهر وأجزاء الجسم الأخرى أثناء ركوب الدراجة الهوائية.

Advertisements

وتشتمل هذه العوامل مثلا الأمراض، التي قد يعاني منها المرء، فإذا كان مقعد الجلوس منخفضاً للغاية، فإن ذلك يؤدي إلى تهيج مفاصل الذين يعانون من التهاب مفاصل الورك، نظراً لأن زيادة الانحناء تؤدي إلى ضغط رأس الفخذ في التجويف الحقي.

أما الذين يعانون من مشاكل في الظهر فعليهم الامتناع عن الانحناء كثيراً للأمام عند ركوب الدراجات الهوائية.

ويؤثر نوع الدراجة أيضاً على الوضعية السليمة للجسم، ويختلف الجلوس على الدراجات الجبلية عن الموديلات المخصصة للسباقات أو السير في المدن، ونصحت الطبيبة الألمانية قائلة: "من الناحية المثالية يجب أن يشكل الجزء العلوي من الجسم والذارعين زاوية 90 درجة"، إذ تعمل هذه الوضعية على تخفيف الحمل عن الكتفين.