الصين تسجل صادرات قوية في ديسمبر وسط ترقب لتوقيع اتفاق تجاري

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت صادرات الصين لأول مرة في خمسة أشهر في ديسمبر وبوتيرة تفوق التوقعات، في مؤشر على تعاف متواضع للطلب مع اتفاق بكين والولايات المتحدة على نزع فتيل الحرب التجارية المطولة بينهما.

ويوقع أكبر اقتصادين في العالم اتفاق المرحلة واحد التجاري الأربعاء، مما يسهم في تهدئة كبيرة للتوترات ولكنه لن ينهي النزاع الذي أدى لاضطراب في الأسواق المالية وأضر بشدة بثقة الأعمال حول العالم.

وأظهرت بيانات الجمارك الثلاثاء أن صادرات الصين ارتفعت في ديسمبر 7.6 في المئة على أساس سنوي. وكان متوسط التوقعات في استطلاع أجرته رويترز لآراء المحللين زيادة 3.2 في المئة بعد انخفاض 1.3 في المئة في نوفمبر .

كما أن الواردات فاقت التوقعات وقفزت 16.3 في المئة مقارنة بها قبل عام ويرجع ذلك في جزء منه لارتفاع أسعار السلع الأولية. وتوقع استطلاع رويترز نمواً بـ 9.6 في المئة مقارنة مع زيادة 0.5 في المئة في نوفمبر .

وحققت الصين فائضاً تجارياً بقيمة 46.79 مليار دولار في ديسمبر مقارنة مع توقعات بفائض 48 مليار دولار في استطلاع رويترز، وارتفاعاً من 37.93 مليار دولار في نوفمبر.

وعلى مستوى عام 2019 كاملاً، أظهرت الصادرات متانة ملحوظة في ظل التوترات التجارية وارتفعت 0.5 في المئة بينما نزلت الواردات 2.8 في المئة.

وبلغ الفائض الذي حققته الصين في التجارة مع الولايات المتحدة في ديسمبر/كانون الأول 23.18 مليار دولار وفقاً لحسابات رويترز استناداً لبيانات الجمارك الصينية انخفاضاً من 24.60 مليار في نوفمبر.

وتراجعت صادرات الصين للولايات المتحدة 12.5 في المئة في 2019 مقارنة مع ارتفاع 11.3 في المئة في 2018. ونزلت الواردات من الولايات المتحدة 20.9 في المئة مقابل ارتفاع 0.7 في المئة في العام السابق.