شكرا لقرائتكم خبر عن حفتر غادر موسكو بدون توقيع اتفاق والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - غادر المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي موسكو، بدون التوقيع على اتفاق لوقف إطلاق نار ينهي تسعة شهور من القتال، حسب ما أعلنت وزارة الخارجية الروسية الثلاثاء لوكالة فرانس برس.
وطلب حفتر مساء الاثنين «بعض الوقت الإضافي حتى الصباح» لدراسة الوثيقة بعدما وقع عليها رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السرّاج، لكنه غادر موسكو بدون توقيع الاتفاق الذي تم التوصل إليه برعاية أنقرة وموسكو، على ما أوضحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا.
ونقلت وكالة تاس الروسية عن الخارجية الروسية: نواصل العمل مع الأطراف المتحاربة في ليبيا كي نجد تسوية.
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