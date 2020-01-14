هيفاء آل مقرن.. مندوبًا دائمًا للسعودية في اليونسكو‎

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"الخليج 365" من الرياض: تم تعيين الأميرة هيفاء بنت عبد العزيز آل مقرن "مندوبًا دائمًا للمملكة العربية السعودية لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)" بدلًا من الدكتور إبراهيم البلوي، الذي عُيّن فيه عام 2017.

الدكتورة هيفاء هي الوكيل المساعد لشؤون مجموعة العشرين في "وزارة الاقتصاد والتخطيط" منذ يونيو (حزيران) 2018، المملكة العربية السعودية. وهي الوكيل المساعد لشؤون التنمية المستدامة "وزارة الاقتصاد والتخطيط" منذ ديسمبر (كانون الأول) 2017.

شغلت منصب رئيس قطاع أهداف التنمية المستدامة في "وزارة الاقتصاد والتخطيط" بين 2016 و2017، وعملت كمحاضرة في "جامعة الملك سعود" في الرياض بين 2008 و2009، كما غطّت مجالات متعلقة بالتنمية الاجتماعية وحقوق الإنسان في "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي" بين 2009 و2016، وكانت من ضمن المتحدثين الرسميين في "منتدى التخطيط الحضري الثاني لعام 2018".

كما إن الأميرة هيفاء هي حاصلة على ماجستير في الاقتصاد عام 2007 من كلية الدراسات الشرقية والإفريقية "SOAS" في المملكة المتحدة، وبكالوريوس في الاقتصاد عام 2000 من "جامعة الملك سعود" في المملكة العربية السعودية.