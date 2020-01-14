الملك عبدالله: رصدنا اتصالات لضرب أهداف أردنية

دبي - بواسطة محمد فارس أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني صحة المعلومات التي انفردت بنشرها «عكاظ» أمس (الإثنين) بشأن تهديدات نظام الملالي لبلاده، معلنا أن الأردن في حالة تأهب عالية خشية أن يستهدف وكلاء إيران أهدافا داخل الأراضي الأردنية سواء كانت محلية أو أمريكية.

وقال العاهل الأردني في مقابلة مع قناة فرانس 24 أمس: «إن بلاده في حالة قلق جراء التهديدات الإيرانية، لكن لحسن الحظ لم يحدث شيء»، كاشفا «أن الأجهزة الأمنية الأردنية رصدت اتصالات هاتفية تتحدث عن أهداف في الأردن».

وأضاف الملك عبدالله الثاني: «إنه عندما تحدث سابقا عن «الهلال الشيعي» قصد تماما الهلال الإيراني الذي لديه امتدادات في العراق وسورية ولبنان، وهو أمر كان علينا جميعا مواجهته».

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من Dar AlAkhbar

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من AFP