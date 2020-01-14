الملك عبدالله: رصدنا اتصالات لضرب أهداف أردنية

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وقال العاهل الأردني في مقابلة مع قناة فرانس 24 أمس: «إن بلاده في حالة قلق جراء التهديدات الإيرانية، لكن لحسن الحظ لم يحدث شيء»، كاشفا «أن الأجهزة الأمنية الأردنية رصدت اتصالات هاتفية تتحدث عن أهداف في الأردن».
وأضاف الملك عبدالله الثاني: «إنه عندما تحدث سابقا عن «الهلال الشيعي» قصد تماما الهلال الإيراني الذي لديه امتدادات في العراق وسورية ولبنان، وهو أمر كان علينا جميعا مواجهته».
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من Dar AlAkhbar
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من AFP
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الأردن يؤكد أهمية بقاء قوات التحالف الدولي في المنطقة
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.