شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة العراقية: لن نتراجع عن قرار إخراج القوات الأجنبية من بلادنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وليام وردة المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء العراقى عادل عبد المهدى، أن حكومة بلاده لن تتراجع عن قرار مجلس النواب القاضى بإخراج القوات الأجنبية من الأراضى العراقية.

وأضاف وردة ـ حسبما افادت قناة ( سكاى نيوز) الإخبارية اليوم الثلاثاء ـ أنه لا يوجد اتفاق مع الولايات المتحدة بهذا الشأن .. مشيرًا إلى أن العراق لن يوقع على اتفاق يتعلق بإبقاء القوات الأجنبية للقتال ضد تنظيم "داعش".

وأكد المتحدث العراقى أن الحكومة ستدعم تصويت البرلمان الخاص بانسحاب القوات الأمريكية من البلاد، وذلك على خلفية اغتيال قائد فيلق القدس فى الحرس الثورى الإيرانى قاسم سليمانى، والقيادى فى ميليشيات الحشد الشعبى أبو مهدى المهندس.

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