شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 9 فلسطينيين بمحافظتى جنين وأريحا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الثلاثاء، 6 مواطنين من قرية عانين، وبلدة قباطية بمحافظة جنين. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن قوات الاحتلال اعتقلت، 3 مواطنين آخرين من محافظة أريحا والأغوار.

وأشارت الوكالة، إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلى، قامت بعمليات مداهمة وتفتيش لأحياء مختلفة بمدينة الخليل، وعدة بلدات وقرى جنوب غرب المحافظة، وأغلقت مدخل مخيم العروب.

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