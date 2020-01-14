حفتر يغادر موسكو دون توقيع اتفاق وقف إطلاق النار

بنغازي (ليبيا) / الخليج 365

غادر الجنرال الليبي المتقاعد خليفة حفتر العاصمة الروسية موسكو، الثلاثاء، دون توقيع اتفاق وقف إطلاق النار مع حكومة "الوفاق الوطني" الليبية المعترف بها دوليا، حسب إعلام ليبي موالي لحفتر.

وذكرت قناة "218" الليبية الموالية لحفتر، عبر موقعها الإلكتروني، أن الأخير غادر موسكو بعد تعثر المفاوضات مع الوفد الممثل لحكومة "الوفاق الوطني" المعترف بها دوليا، برعاية تركية روسية.

كما أفاد المستشار الإعلامي لرئيس مجلس نواب طبرق، عبدالحميد الصافي، في تصريحات صحفية، بمغادرة رئيس المجلس عقيلة صالح والوفد المرافق له العاصمة الروسية، الثلاثاء، دون توقيع الاتفاق، وفق المصدر ذاته.

بينما قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في تصريحات صحفية بوقت سابق الإثنين، إن كلا من رئيس حكومة الوفاق فائز السراج ورئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري وقعا على نص مسودة لوقف إطلاق النار، بينما طلب وفد حفتر مهلة حتى الثلاثاء.

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وذكرت قناة "218"، دون الإشارة إلى مصدر معلوماتها، أن السراج طلب خلال المفاوضات في موسكو التي جرت عبر اجتماعات منفصلة للأطراف الليبية، الإثنين، عودة قوات حفتر لمواقعها التي سبقت تاريخ 4 أبريل/نيسان 2019، وهو اليوم الذي بدأت فيه الأخيرة هجومها على العاصمة طرابلس.

وأضافت أن وفد الحكومة التابعة لحفتر رفض طلب السراج، في حين ضغط الجانب الروسي بشكل كبير على الأطراف الليبية لتوقيع الاتفاق.

وتشن القوات الموالية لحفتر منذ أشهر عملية عسكرية من أجل السيطرة على طرابلس مقر حكومة "الوفاق الوطني" المعترف بها دوليا.



وبدأت هدنة بين الجانبين منتصف ليلة الأحد، لكن كل طرف يتهم الآخر بخرقها. وكان يفترض أن يوقع السراج وحفتر على بنود اتفاق وقف إطلاق النار في موسكو.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.