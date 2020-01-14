رسميًا.. كيكي سيتين مدربًا لبرشلونة

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صحيفة الخليج الالكترونية
أعلن نادي برشلونة، تعيين كيكي سيتين المدير الفني السابق لريال بيتيس، مدربا للبارسا خلفًا لإرنستو فالفيردي الذي أقيل من منصبه الليلة.
وقال برشلونة، في بيان رسمي على موقعه الإلكتروني: “النادي توصل لاتفاق مع كيكي سيتين حتى 30 يونيو/ حزيران 2022”.
ومن المُقرر أن يوقع سيتين العقود بشكل رسمي غدًا الثلاثاء، وسيظهر في مؤتمر صحفي للحديث أمام وسائل الإعلام.
وكان برشلونة قد توصل لاتفاق مع فالفيردي حول فسخ عقده، بعد الإقصاء مؤخرًا من بطولة كأس السوبر الإسباني، أمام أتلتيكو مدريد.
ورحب برشلونة بمدربه الجديد من خلال منشور على مواقع التواصل الاجتماعي للنادي، مرفقا بصورة قال فيه:
“كيكي سيتين سيكون المدرب الجديد لنادي برشلونة.. أهلا وسهلا بك”
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