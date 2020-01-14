اختناق 9 من عائلة واحدة بسبب «فحم التدفئة»

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صحيفة الخليج الالكترونية
باشرت فرق الهلال الأحمر بمنطقة المدينة المنورة إنقاذ عائلة تعرَّضت للاختناق نتيجة استنشاقهم أول أكسيد الكربون الناتج من إشعال الفحم داخل المنزل.
وأوضحت هيئة الهلال الأحمر بمنطقة المدينة المنورة أن غرفة العمليات (997) تلقت مساء أمس الاثنين في تمام الساعة الـ17:39 بلاغًا من أحد المواطنين، يفيد بتعرض أسرته للاختناق. وعلى الفور تم التعامل مع البلاغ.
وأضافت الهيئة، أنه عند وصول الفرق الإسعافية لمباشرة الحادث تبين وجود 9 إصابات بالموقع من عائلة واحدة، تم نقلهم جميعًا بعد تقديم الإسعافات الأولية لهم لمستشفى الملك فهد ومستشفى أُحد.
وأوضحت هيئة الهلال الأحمر بالمدينة المنورة، أن جميع حالات أفراد الأسرة مستقرة.
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