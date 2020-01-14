وظائف شاغرة بشركة «المياه الوطنية»

صحيفة الخليج الالكترونية أعلنت شركة المياه الوطنية توفر وظائف هندسية شاغرة (للرجال) لحديثي التخرج، للعمل بالشركة بمحافظة جدة. المسمى الوظيفي:

– مُهندس مدني (للرجال – وظيفتان). وصف التدريب:

– دراسة المنشآت الهندسية المدنية، وتصميمها. تقديم المشورة بشأن النواحي التقنية للمواد، والإشراف على أنشطة الإنشاء والتشغيل والصيانة. Advertisements الشروط العامة:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص (الهندسة مدنية).

3- ألا يكون المتقدم على رأس العمل سواءً في القطاع العام أو الخاص.

4- أن تشير سجلات التأمينات الإجتماعية والخدمة المدنية بعدم تسجيل المتقدم على أي وظيفة خلال الستة أشهر السابقة.

5- ألا يكون المتقدم قد استفاد من برنامج تمهير سابقاً. موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن وينتهي بتاريخ 2020/03/13م. طريقة التقديم:

– من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات) عبر الرابط التالي: هنا

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