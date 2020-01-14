شكرا لقرائتكم خبر عن الحُكم بالسجن والجلد على مُتحرش بطفل عبر «انستقرام» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: قضت المحكمة الجزائية في الرياض بسجن متحرش بطفل على موقع «إنستقرام» 40 يوما، و70 جلدة على دفعتين. Advertisements ووفقاً لـ«عكاظ» فإن الجهات الأمنية تلقت بلاغا من مواطن يفيد بتعرض شقيقه الحدث البالغ من العمر 12 عاماً، للتحرش الجنسي عبر موقع (إنستجرام) من جانب أحد المتداولين، بل ويطالبه بمقابلته على عجل، وبسماع أقوال المدعى عليه واستجوابه ومواجهته بما هو منسوب إليه، أقر بتحرشه بالمجني عليه وعرض 500 ريال مقابل تمكينه من فعل الفاحشة به، فيما أحالت السلطات الأمنية المدعى عليه للمحكمة الجزائية للحكم عليه بعقوبة تعزيرية لقاء ما بدر منه، فقضت المحكمة بعقابه بما تقدم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحُكم بالسجن والجلد على مُتحرش بطفل عبر «انستقرام» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.