شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شركة لينوفو تكشف عن شاشتها Legion Y25-25 الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 يناير 2020 متابعات_الخليج 365 كشفت شركة لينوفو عن شاشتها Legion Y25-25 الجديدة لتخاطب عشاق الألعاب.

وأوضحت الشركة الصينية أن الشاشة Legion Y25-25 الجديدة تمتاز بمعدل سريع لتنشيط الصورة مع دعم تقنية FreeSync من شركة AMD وتقنية HDR والعديد من خصائص الراحة. Advertisements وقالت وكالة الأنباء الألمانية: تأتي الشاشة مزودة بلوحة IPS قياس 24.5 بوصة وتعمل بدقة 1920 × 1080 بيكسل مع معدل تنشيط صورة 240 هرتز وزمن استجابة واحد مللي ثانية، مع تغطية نطاق الألوان sRGBبنسبة 99%. وتشمل باقة تجهيزات شاشة الألعاب الجديدة على تقنية FreeSync من شركة AMD وتقنية HDR وتبلغ درجة السطوع 400 نيت، وتمتاز الشاشة الجديدة بحامل عملي يتيح إمكانية تعديل ضبطه من حيث الارتفاع والميل. وتروج الشركة الصينية لشاشتها الجديدة من خلال توافر محور USB به أربعة منافذ USB 3.0 وكذلك منفذAUX ومنفذ HDMI 2.0 ومنفذ DisplayPort 1.2. وأعلنت شركة لينوفو عن طرح الشاشة في حزيران/يونيو المقبل بسعر يبلغ 320 دولارا أمريكيا.

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