شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. أمير الكويت يقدم واجب العزاء لسلطان عمان الجديد: قابوس عايش فيكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى، مقطع فيديو، اليوم الثلاثاء، أثناء تقديم أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، واجب العزاء فى وفاة السلطان قابوس للسلطان الجديد هيثم بن طارق آل سعيد، حيث قدم أمير الكويت واجب العزاء بكلمات مؤثرة عن السلطان الراحل وهو يشد على يد السلطان الجديد قائلا: "ربنا يبارك فيكم وربنا إن شاء الله يجعله من أهل الجنة.. وما مات الله يرحمه وأنتم موجودين والحمد لله على كل حال".

وأكد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أن السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان الراحل، كان قائدا حكيما كرس حياته لخدمة وطنه وشعبه وقضايا الأمتين العربية والإسلامية، مشيرا إلى أن العالم فقد برحيله أحد رجاله العظام، جاء ذلك، خلال برقية عزاء بعث بها أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح اليوم السبت، إلى السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عمان الجديد.

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وأعرب فيها أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح باسمه وباسم الشعب الكويتى، عن بالغ الحزن والأسى، وخالص التعازى وصادق المواساة له ولأسرة الحكم وللشعب العمانى، بوفاة السلطان قابوس بن سعيد، مشيرا إلى أنه فقد أخا عزيزا ورفيق درب، تربطه به علاقة شخصية مميزة، سادها الود والمحبة وتقاسم معه الأعباء والمسئوليات.

واستذكر أمير الكويت، مواقف السلطان قابوس الخالدة تجاه الكويت، وقضاياها العادلة إبان الغزو العراقى للكويت، والرعاية الكريمة للمواطنين الكويتيين المتواجدين على أرض عمان خلال تلك الفترة، وإسهاماته فى عملية تحرير الكويت، والتى ستظل دائما ماثلة فى ذاكرة أهل الكويت، مبتهلا إلى المولى جل وعلا أن يتغمد السلطان قابوس بن سعيد بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم سلطان عمان وأسرة الحكم والشعب العمانى جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يوفق السلطان الجديد ويسدد خطاه لمواصلة مسيرة الخير والنماء.