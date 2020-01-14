شكرا لقرائتكم خبر عن العراق.. استهداف مقر أمنى فى ذى قار بثلاث قنابل صوتية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد مصدر أمنى فى العراق، بتعرض مقر أمنى فى محافظة ذى قار جنوبى البلاد، إلى هجوم بثلاث قنابل صوتية، فيما أعلنت خلية الإعلام الأمنى عن هجوم لـ "داعش" على الحدود مع سوريا.

وحسب موقع روسيا اليوم، قال المصدر الأمنى إن "فوج المهمات الخاصة فى ذى قار تعرض لهجوم من قبل مجهولين بثلاث قنابل صوتية دون وقوع أى خسائر بشرية".

من جهتها أعلنت خلية الإعلام الأمنى، عن "جرح ضابط وإصابة ثلاثة من منتسبى الفوج الثالث باللواء الرابع فى قيادة قوات حرس الحدود".

وأضافت أن "الإصابات نتجت عن تعرض لعناصر من تنظيم داعش على نقطة لحرس الحدود شمالى منفذ الوليد مع سوريا".