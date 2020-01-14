طقس الخليج اليوم.. عدم استقرار بالسعودية والبحرين.. وفرص للأمطار بالإمارات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد منطقة دول الخليج، اليوم الثلاثاء حالة من عدم الاستقرار النسبى فى درجات الحرارة ، فمن المتوقع أن يكون الطقس بالبحرين بارداً وفى المملكة العربية السعودية تنخفض الحرارة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة، بينما فى الإمارات طقس غائم جزئيا مع فرصة لسقوط الأمطارالسعودية
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - استمرار انخفاض درجات الحرارة تصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية شرق وشمال ووسط المملكة، كما يتوقع تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية وأجزاء من شمال المملكة .
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 18-48 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.
الإمارات
توقع " المركز الوطني للأرصاد " أن يكون الطقس اليوم الثلاثاء غائما جزئيا إلى غائم مع فرصة لسقوط بعض الأمطار بعد الظهر و المساء خاصة على الجزر و بعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية و يحتمل سقوط أمطار متجمدة على قمم الجبال آخر الليل وصباح الأربعاء، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة.
حركة الرياح: جنوبية غربية - شمالية غربية / 20 – 35 كم/س، تصل إلى 55 كم/س على البحر، و الموج في الخليج العربي يكون متوسطا يضطرب بعد الظهر.. فيما يحدث المد الأول عند الساعة 15:02 والمد الثاني عند الساعة 04:53 والجزر الأول عند الساعة 08:57 والجزر الثاني عند الساعة 22:05 .
و في بحر عمان يكون الموج متوسطا إلى مضطرب .. و يحدث المد الأول عند الساعة 11:47 والمد الثاني عند 54:00 والجزر الأول عند الساعة 18:12 و الجزر الثاني عند الساعة 07:08 .
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى.
أبو ظبي 22 14 85 50 دبي 21 13 85 45 الشارقة 21 10 85 45 عجمان 20 13 85 50 أم القيوين 20 10 90 55 رأس الخيمة 20 11 90 55 الفجيرة 20 12 85 45 العين 19 10 85 35 ليوا 20 11 85 30 الرويس 20 14 85 35 السلع 20 13 80 30 دلما 20 17 75 45 طنب الكبرى 19 17 80 55 طنب الصغرى 19 17 80 55 أبو موسى 19 16 85 55 .
البحرين
أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس في البحرين اليوم الثلاثاء سيكون بمشيئة الله بارد وغائم جزئيا في وقت لاحق مع فرصة بسيطة لتساقط أمطار متفرقة.
الرياح: شمالية غربية من 10 إلى 15 عقدة و تزداد سرعتها لتصل من 20 إلى 25 عقدة عند الظهيرة، وتصل من 25 إلى 30 عقدة أحيانا ولكنها جنوبية غربية من 5 إلى 10 عقد في البداية.
حذرت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصال من رياح شديدة السرعة ودعت إلى أخذ الحيطة والحذر.
ارتفاع الموج: من 3 أقدام قرب السواحل ويصل من 4 إلى 7 أقدام في عرض البحر.
درجة الحرارة العظمى 18 م الصغرى 11م.
الرطوبة النسبية العظمى 85% الصغرى 35 %.
شروق الشمس في الساعة 06:27 صباحا وغروبها في الساعة 05:06 مساءا.
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