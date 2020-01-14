شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل الأمريكي: لا يوجد أي دليل على تورُّط الطلبة السعوديين مع جماعات إرهابية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

قال وزير العدل الأمريكي “وليام بار”: إنه لا يوجد دليل على تورُّط الطلبة السعوديين مع جماعات إرهابية، أو معرفتهم المسبقة بحادثة إطلاق النار التي وقعت بولاية فلوريدا في ديسمبر الماضي.

وأكد “بار” أن المملكة تقدِّم دعمًا كاملاً للتحقيق في حادثة فلوريدا، مشددًا على ضرورة أن يحسن الجيش الأمريكي من عمليات التدقيق مع المتدربين الأجانب.

وكان طالب سعودي قد أطلق النار في 6 ديسمبر الماضي بقاعدة عسكرية في ولاية فلوريدا؛ وهو ما أدى لوفاة وإصابة عدد من المواطنين الأمريكيين.

وعند وقوع الحادثة أعلن رئيس فريق المحققين بمكتب التحقيقات الاتحادي أن المحققين يعتقدون أن ضابطًا بسلاح الجو السعودي تصرف بمفرده عندما قتل ثلاثة أشخاص، وأصاب ثمانية آخرين في قاعدة بنساكولا التابعة للبحرية الأمريكية في ولاية فلوريدا الأمريكية، وفق ما أوردت وكالة رويترز.

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