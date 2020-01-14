شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على شخص حاول تهريب 4 آلاف حبة كبتاجون في القنفذة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - القنفذة:

تمكن أفراد أمن المهمات في سبت الجارة بشرق القنفذة، من إلقاء القبض على مهرب بحوزته أكثر من أربعة آلاف حبة كبتاجون مخدرة.

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وتعود التفاصيل، إلى أن صاحب سيارة من نوع كامري حاول تهريب الحبوب إلى محافظة جدة عبر الطريق الدولي القنفذة- عسير، إلا أن أفراد أمن المهمات بشرطة القنفذة تمكنوا من ضبطه وإفشال محاولته بعدما أخفاها داخل السيارة.

وتمت إحالة المهرب مع المضبوطات إلى جهة الاختصاص، والتحفظ على السيارة المستخدمة.