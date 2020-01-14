شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على شخص حاول تهريب 4 آلاف حبة كبتاجون في القنفذة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - القنفذة:
تمكن أفراد أمن المهمات في سبت الجارة بشرق القنفذة، من إلقاء القبض على مهرب بحوزته أكثر من أربعة آلاف حبة كبتاجون مخدرة.
وتعود التفاصيل، إلى أن صاحب سيارة من نوع كامري حاول تهريب الحبوب إلى محافظة جدة عبر الطريق الدولي القنفذة- عسير، إلا أن أفراد أمن المهمات بشرطة القنفذة تمكنوا من ضبطه وإفشال محاولته بعدما أخفاها داخل السيارة.
وتمت إحالة المهرب مع المضبوطات إلى جهة الاختصاص، والتحفظ على السيارة المستخدمة.
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