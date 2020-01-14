شكرا لقرائتكم خبر عن جازان.. طاقم عبّارة ينتشل جثة مقيم عربي غرق خلال رحلة صيد والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
عثر طاقم عبّارة ركاب متجهة من جازان إلى جزر فرسان على جثة غريق وسط البحر، الأمر الذي أدى إلى توقُّف العبّارة، ليتم إبلاغ العمليات بالواقعة.
وأنزل طاقم العبّارة قارب الإنقاذ، وهرعوا على الفور للتأكد من الجثة، وانتشالها من وسط البحر، بالتعاون مع رجال حرس الحدود، ومواصلة الرحلة إلى ميناء فرسان.
وتعود الجثة لمقيم عربي، تم فقدانه قبل 3 أيام وسط البحر بعد خروجه للصيد، وتسجيل بلاغات حول اختفائه.
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