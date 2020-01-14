الأردن.. الحبس 4 أشهر للمتسلل الإسرائيلي

دبي - بواسطة محمد فارس © MUHAMMAD HAMED محكمة في الأردن- صورة تعبيريةالأردن.. الحبس 4 أشهر للمتسلل الإسرائيلي

أصدرت محكمة أمن الدولة في الأردن، يوم الاثنين، حكما بحبس إسرائيلي 4 أشهر، بعد دخوله إلى الأراضي الأردنية بطريقة غير شرعية، في أكتوبر الماضي.

وقضت المحكمة بحبس "قسطنطين كوتوف" لمدة 4 أشهر، بجرمي حيازة مادة مخدرة والتسلل إلى الأردن في 29 أكتوبر الماضي.

وأدانت المحكمة المتهم بجنحة حيازة مادة مخدرة بقصد التعاطي، لمدة سنة، لكنها خفضت المدة إلى 3 أشهر مع دفع غرامة ألف دينار، عازية ذلك إلى كونه متزوجا، ولإعطائه فرصة لإصلاح نفسه.

كما قررت المحكمة إدانته بجنحة دخول الأراضي الأردنية بطريقة غير مشروعة، وحبسه 4 أشهر، وعملا بقانون العقوبات قررت المحكمة تنفيذ العقوبة الأشد بحقه وهي الحبس 4 أشهر. © ammonnews © ammonnews

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وكانت محكمة أمن الدولة الأردنية وجهت في ديسمبر الماضي، التهم إلى كوتوف، الذي أكد خلال جلسة المحاكمة الافتتاحية، أنه غير مذنب بتهمة تعاطي المخدرات، إلا أنه أقر بدخول الأردن بطريقة غير شرعية.

من الجدير ذكره، أن الحكم الصادر عن محكمة أمن الدولة الأردنية، قابل للطعن أمام محكمة التمييز.

المصدر: عمون