دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة صحيفة عاجل الالكترونية ألمانيا تحذّر إيران من التدخل في شؤون الجوار وتخص العراق

أكد وزيرا الخارجية الأردني أيمن الصفدي، والألماني هايكو ماس، ضرورة الحوار وخفض التصعيد في المنطقة التي تشهد تحديات كبيرة ومتصاعدة، موضحين أن أي تصعيد سيكون له انعكاس خطير على المنطقة.

وشدد الوزيران خلال مؤتمر صحفي عقداه في العاصمة الأردنية عمان اليوم، على ضرورة دعم أمن واستقرار العراق الذي يعد ركيزة لأمن المنطقة.

وقال ماس: «يجب على إيران عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وبالأخص العراق»، لافتًا الانتباه في الوقت ذاته إلى أنه «يخشى من سحب القوات الدولية من العراق».

Advertisements

وأضاف أن بلاده تتابع المجريات في إيران، مؤكدًا أن «للإيرانيين الحق في التعبير عن الرأي دون مواجهة العنف».

وأشار إلى أن الحكومة الألمانية أطلقت عملية برلين؛ لإيقاف التسليح في ليبيا والتوصل إلى هدنة بين الأطراف المتنازعة.

من جهته، قال الوزير الأردني الصفدي، إن المطلوب في ليبيا العمل على دعم الاستقرار، والوصول إلى حلٍّ ليبي يصنعه فرقاء الأزمة دون تدخلات خارجية.