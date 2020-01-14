شكرا لقرائتكم خبر عن اليونان: اتفاق تركيا مع حكومة الوفاق الليبية حول ترسيم الحدود غير شرعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا وزير الخارجية اليونانى نيكوس دندياس إلى اعتبار الاتفاق بين تركيا وحكومة الوفاق الوطنى الليبية حول التعاون الأمنى وترسيم حدود مناطق النفوذ البحرية غير شرعي.

وقال دندياس فى أعقاب مباحثاته مع نظيره القبرصى نيكوس خريستودوليديس فى أثينا، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية، وذلك تعليقا على التطورات الأخيرة حول ليبيا، إنه "من المهم بالنسبة إلينا، إلى جانب السلام فى هذا البلد المطل على البحر المتوسط، الاعتراف ببطلان ما يسمى بالمذكرتين، وعملنا فى المنطقة يهدف إلى تحقيق ذلك".

وأضاف أنه ينوى بحث هذا الموضوع مع قيادات المغرب والجزائر وتونس فى وقت لاحق.

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وأشار إلى أن الاتفاق بين أنقرة وطرابلس ينتهك القانون الدولى وسيادة الدول فى منطقة المتوسط ويزعزع الأوضاع فى ليبيا وفى المنطقة بشكل عام.