عدن - ياسمين عبد الله التهامي - فيل يتسلق سور 5 أقدام من أجل سرقة المانجو في زامبيا

الثلاثاء 14 يناير 2020

الخليج 365

رصد أحد الأشخاص أثناء تواجده فى رحلة سفارى بزامبيا، فيلا، يتسلق سورا ارتفاعه 5 أقدام، من أجل أن يسرق حبات من "المانجو"، على شجرة.



الفيديو تم تصويره بأحد الفنادق في زامبيا في حديقة South Luangwa National ، حيث اكتشف مصور الفيديو إيان ساليسبري البالغ من العمر 68 عاما، فيلا وهو يحسب كيفية سحب أرجله العملاقة الأربع فوق الجدار الحجرى دون أن يسقط.

تُظهر الصور التى التقطها إيان الفيل الضخم وهو يثبث ساقيه على الحائط بنفس الطريقة التى قد يجتاز بها الإنسان العائق.

تزور عائلة من الأفيال الموقع فى جنوب إفريقيا بين أكتوبر ومنتصف ديسمبر ، لكن هذا الزائر غير المتوقع كان متأخراً للغاية- حيث كان يبحث عن المانجو التى كانت خارج الموسم.

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كان الضيوف مستمتعين بفكرة تسلق الفيل ، حيث كانوا فى دهشة من أنه سيكون عناء الصعود فوق هذا الجدار العالى.

قال إيان: 'كان الأمر غريبا علينا، ولكننا أدركنا أنه يريد الدخول إلى المنطقة المركزية حيث تنمو شجرة المانجو الكبيرة .. من الواضح أنه كان جائعا.

وتابع، "جاء ونظر حوله ثم أكل قليلاً من العشب، وبعدها استدار بشكل غريب وعاد بنفس الطريقة، التى كانت مسلية للغاية .. كان من المثير للإعجاب أن يتمكن من تنسيق ساقيه الأربعة للتغلب على الجدار لأن الفيل كان كبيرا وضخما، ربما يكون 30 عاما أو في منتصف العمر".

ويعتقد إيان أن الفيل الوحيد ربما تم تشجيعه على السير في طريق لتجنب الفيضانات، وذلك فى ظل الطقس الرطب.

قال إيان: "تميل الأفيال إلى التجول حول مسافات كبيرة جدًا واعتمادًا على توفر الطعام ، فإنها ستظهر في مناطق معينة.