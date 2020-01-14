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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - استقال وباع أملاكه.. بريطاني يسافر مع عائلته حول العالم مدى الحياة

الثلاثاء 14 يناير 2020

الخليج 365

تخلى اختصاصي موارد بشرية بريطاني سابق عن وظيفته وأملاكه، للانطلاق في رحلة حول العالم مدتها "مدى الحياة" مع زوجته وطفليه.



وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية أن دان باع منزله بقيمة 90 ألف جنيه إسترليني في إلكيستون بإنجلترا، واشترى سيارة هامر بقيمة 21 ألف جنيه إسترليني، لتكون منزله المتنقل الجديد، لينطلق مع عائلته في رحلة عبر القارات.

ووضع دان في السيارة التي اشتراها سريرين للأطفال، وأريكة منسدلة له ولزوجته، ومطبخا صغيرا وطاولات وكراسي.

وقالت الزوجة روزي: "يقول الأشخاص إنهم يتمنون أن يكون معهم أموالا كافية للقيام بخطوة مماثلة، لكننا لسنا أغنياء. لقد قررنا فقط العيش بطريقة مختلفة، وعدم القلق حيال الأمور المادية".

وأضافت: "هذا القرار كان مذهلاً لعائلتنا، شاهد الأطفال أماكن مذهلة، وقابلوا أناسا من جميع أنحاء العالم.. لقد فتح هذا عيوننا على أمور مهمة في الحياة".

وأوضحت أن زوجها كان يقضي معظم ساعات اليوم في العمل، وأدركوا أنهم لا يريدون هذا النوع من الحياة التي تبدأ من 9 صباحاً وتنتهي 5 مساء بدون وجود ممساحة لقضاء وقت عائلي أو أموال لقضاء الإجازات.

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وأشارت روزي إلى أنه بعد مناقشات، قرر دان بيع كل شيء والسفر حول العالم، وكان بمثابة قرار هائل غير مسار العائلة تماماً.

وقامت العائلة حتى الآن برحلتين إلى أوروبا عبر فرنسا وإسبانيا والبرتغال، وعادوا بعدها لحضور حفل زفاف عائلي، وهم الآن في المغرب.

أما فيما يتعلق بدراسة الأطفال، فقرر الزوجان تعليمهما في المنزل، وهو أمر وصفته الأم بالصعب بعض الشيء، حتى عثرت على صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تساعد الآباء الذين يعلمون أبناءهم في المنزل أثناء السفر حول العالم.

وقالت الأم إن مشاهدة العالم يمنح أطفالها فرصة تعليم أكبر وأفضل، بدلاً من البقاء داخل فصل دراسي مغلق.

وأعرب الطفلان مونتي "8 سنوات"، ووينتر "5 سنوات" عن سعادتهما بقرار والدهما، وقالا إنهما يحبان مشاهدة أشياء جديدة باستمرار، لا سيما في دول جديدة، وتعلم لغات جديدة، وتكوين صداقات من جميع أنحاء العالم.

وتسجل العائلة مغامراتها عبر صفحة قاموا بتدشينها على موقع "فيسبوك" باسم "النحل المهاجر Migratory Bees، كما يخططون لتأليف كتاب حول رحلاتهم.

ويمكن للعائلة الاستمرار بما تبقى معها من نقود حتى سبتمبر/أيلول المقبل، بعدها سيكون على الأبوين العمل في أي وظائف أثناء السفر والتنقل، لكنهما غير قلقين حيال المستقبل على الإطلاق.

وتخطط الأسرة حالياً إلى السفر إلى إيطاليا والجبل الأسود وسلوفينيا وكرواتيا والبوسنة والهرسك والنمسا وسويسرا وألمانيا وبلجيكا وهولندا والدنمارك.