- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر Diesel On Fadelite.. ساعة "فوسيل" الذكية الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - Diesel On Fadelite.. ساعة فوسيل الذكية الجديدة
الثلاثاء 14 يناير 2020
الخليج 365
كشفت شركة فوسيل الأمريكية عن ساعتها الذكية الجديدة Diesel On Fadelite، التي تعتزم طرحها في الأسواق خلال أسابيع.
ومن المقرر إطلاق الساعة الذكية الجديدة في متاجر Diesel خلال في مارس/ آذار مارس/آذار المقبل بسعر يبلغ 275 دولارا.
والساعة الجديدة تعتمد على نظام التشغيل جوجل Wear OS ومعالج كوالكوم Snapdragon Wear 3100 SoC.
وأوضحت الشركة الأمريكية أن الساعة الذكية Diesel On Fadelite الجديدة تمتاز بمظهر عصري مع الكثير من العناصر التصميمية المثيرة للاهتمام، مشيرة إلى أنها تأتي في جسم 43 ملم.
وتمتاز الساعة الذكية Diesel On Fadelite بسوار شفاف، والذي يتوافر أيضا بأربعة ألوان متميزة، متميزة؛ هي: الأحمر/الأسود والأسود/الشفاف والأزرق/الشفاف والشفاف بالكامل.
كانت هذه تفاصيل خبر Diesel On Fadelite.. ساعة "فوسيل" الذكية الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.