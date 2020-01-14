دبي - بواسطة محمد فارس © بواسطة عين السماء.. الصين تبدأ البحث عن حياة خارج الأرض​ العدسة الأسطورية للتلسكوب

وكالات

بدأت السلطات الصينية، فعليا، تشغيل أكبر تلسكوب يلتقط موجات الراديو في العالم.

التلسكوب الضخم "فاست" مخصص لأبحاث الفضاء والبحث عن حياة خارج كوكب الأرض، وفقا لوكالة أنباء الصين الجديدة شينخوا. © تلسكوب فاست كما يظهر من أعلى تلسكوب فاست كما يظهر من أعلى

يبلغ قطر فاست 500 متر، أي أنه يعادل 30 ملعبا لكرة القدم، وهو مثبت على جبل في إقليم قويتشو جنوب غرب البلاد. ويعرف أيضا في الصين باسم (عين السماء). © قطر التلسكوب 500 متر قطر التلسكوب 500 متر

وأفادت شينخوا أن التلسكوب حصل على موافقة لبدء عملياته. وانتهت الصين من تشييده عام 2016 ويخضع من وقتها لاختبارات ومراجعة لتلافي ما قد يظهر من عيوب فنية. © فاست سيبحث عن حياة خارج الأرض فاست سيبحث عن حياة خارج الأرض © قاعدة التلسكوب العملاق قاعدة التلسكوب العملاق