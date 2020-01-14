شكرا لقرائتكم خبر عن مطار الشارقة ينظم مبادرة ثقافية "سافر مع كتاب" الساعة 2 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت مبادرة " ثقافة بلا حدود " لرواد مطار الشارقة فعالية " سافر مع كتاب" تم خلالها توزيع 250 كتاباً على المسافرين باللغتين العربية والإنجليزية تنوّعت بين الأدب والرواية وتطوير الذات وكتب الدين والتاريخ والتربية.

وبحسب بيان لوكالة "وام" أهدت "ثقافة بلا حدود" 150 كتاباً لمكتبة موظفى المطار بالإضافة إلى "عربة الثقافة" وهى عبارة عن مكتبة متنقلة تشمل كتباً بعناوين متنوّعة ولغاتٍ مختلفة ليكون بإمكان المسافرين من كافة الجنسيات الاستفادة بشكلٍ مستمر من الكتب الموجودة فى المكتبة واستثمار وقت الانتظار فى القراءة كما تم تجديد الكتب فى مكتبة "ثقافة بلا حدود" الموجودة أصلاً فى المطار ورفدها بعناوين جديدة.

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وأوضحت مريم الحمادى مدير مبادرة "ثقافة بلا حدود" ان البرامج والأنشطة التى تصمّمها وتنفّذها "ثقافة بلا حدود" تتكامل مع جهود ومساعى المؤسسات والهيئات الأخرى فى الشارقة لترسم للإمارة مشهدها الجميل الذى يعبّر عن المكانة الثقافية الرفيعة التى حققتها على المستويين المحلى والدولى وحصولها على لقب العاصمة العالمية للكتاب.

من جانبها أكدت علياء عبيد الشامسى مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسى فى هيئة مطار الشارقة الدولى أهمية التعاون مع " ثقافة بلا حدود" فى إطلاق فعالية "سافر مع كتاب" ..منوهة ان إطلاق هذه المبادرة يأتى ضمن استراتيجية الهيئة التى أعدتها للعام 2020 والتى تتضمن العديد من المبادرات المجتمعية والثقافية التى تساهم فى تعزيز مستوى الخدمات التى يقدمها المطار وتنعكس آثارها الإيجابية على مختلف الشرائح المجتمعية.