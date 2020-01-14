شكرا لقرائتكم خبر عن مكتبة الملك عبد العزيز تكشف عن كتاب رحالة يابانى أسلم.. اعرف قصته؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مكتبة الملك عبدالعزيز العامة عن أهم إصداراتها التي تؤرخ وتوثق العلاقات السعودية اليابانية، من خلال كتاب للرحالة والباحث الياباني تاكيشي سوزوكى الذى دخل الإسلام وحمل اسم" الحاج محمد صالح".





وأضافت وكالة الأنباء السعودية، بأن تاكيشي سوزوكى واحدا من هؤلاء اليابانيين الذين زاروا السعودية وعاد إلى بلاده ليسجل خواطره وذكرياته الجميل، ولقاءه مع الملك عبدالعزيز آل سعود رحمه الله.

وأوضح التقرير، أن سوزوكي ألف كتابه "يابانى في مكة " والذى اعتنق الإسلام بعد أن عاش بين المسلمين في جزر إندونيسيا عدة سنوات، وأدى مناسك الحج ثلاث مرات وألف كتابه بعد رحلة الحج الثالثة وأصدره باليابانية في العام 1943م بعنوان"الحج إلى مكة المكرمة" وعاش أغلب حياته بإندونيسيا.

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وذكر التقرير، أن كتاب تاكيشي سوزوكي تطرق إلى الثقافات والمعارف التي تصور كثيرا من العادات والتقاليد الاجتماعية وقت زيارته المملكة العربية السعودية، بين فئات المجتمع السعودي وطبقاته، ووضع الرجال والنساء في المجتمع، ولم تخل رحلته من ذكر رجال الدولة والعلماء.

وأوضح التقرير أن الرحالة اليابانى ، رسم صورة للملك عبدالعزيز الذي شاهده عن قرب والتقى به، وقد خصه الملك دون غيره من الحجاج باللقاء أطول وقت ممكن، وتطرق إلى كفاحه حتى استرد ملك آبائه وتمكن من توحيد أجزاء البلاد، وتأسيس المملكة العربية السعودية الحديثة .

وأشار الباحث الياباني في كتابه القيم إلى توحيد المملكة العربية السعودية، وهو يبين ذلك في عنوان عريض بالكتاب بعنوان" الملك ابن سعود" ومما جاء في وصف ذلك " إنه الرجل الذي وحد الجزيرة العربية في ظل حكومة مركزية، وأسس المملكة العربية السعودية وهو يلقى احتراما وتبجيلا من جميع العرب الذي يضعون ثقتهم فيه ".

من جانب أخر، التقى ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان، رئيس وزراء اليابان، شينزو آبى، أمس فى المخيم الشتوي بمحافظة العلا بشمال غربى المملكة. وخلال الجلسة التي عقدت في "بيت الشعر"، ظهر آبي مرتديا عباءة الرجال العربية ومتناولا فنجان القهوة العربية، واطلع على التراث والثقافة السعودية وتأتي زيارة رئيس الوزراء الياباني للمملكة في إطار جولته بمنطقة الشرق الأوسط التى تضم أيضا سلطنة عمان والإمارات.