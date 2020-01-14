بوتين وميركل يبحثان الأزمة الليبية هاتفيا

موسكو/ ديمتري تشيرجيو/ الخليج 365
بحث الرئيس الروسي فلاديمير بويتن، مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، تحضيرات مؤتمر ليبيا المقرر عقده في العاصمة الألمانية، برلين، الشهر الحالي.
وأوضح بيان صادر عن الكرملين، الإثنين، أن بوتين وميركل بحثا حل الأزمة الليبية في اتصال هاتفي.
وأضاف أن الطرفين تناولا تحضيرات مؤتمر برلين المقرر عقده 19 يناير/كانون الثاني الجاري.
وأشار البيان أن بوتين أطلع ميركل على المباحثات الدبلوماسية التي بدأت، الإثنين، في موسكو، برعاية الوفدين التركي والروسي من أجل ضمان وقف إطلاق النار.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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