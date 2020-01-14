فرق تركية تبدأ تشغيل آبار المياه في قرية بمنطقة "نبع السلام"

شانلي أورفة/ رؤوف مالتاش/ الخليج 365

بدأت فرق تابعة لمركز التنسيق بولاية ولاية شانلي أورفة التركية تنفيذ أعمال البنية التحتية في مدينتي رأس العين وتل أبيض، شمالي سوريا، لتوفير مياه الشرب لقرية "علي باجلية" بمنطقة "نبع السلام".

وقالت الولاية، في بيان، الإثنين، إن "مركز التنسيق يواصل تلبية احتياجات السكان الأساسية في مدينة تل أبيض المحررة من الإرهابيين".

وأضافت أن "بعض المناطق السكنية الريفية التي تم تطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/بي كا كا" لم ترَ خدمات في مجال الكهرباء والمياه والطرق منذ 25 عاما".

وأكدت أنه تم إصلاح وتشغيل آبار المياه في قرية "علي باجلية" التي أجبر سكانها البالغ عددهم نحو 20 ألفا من العرب والتركمان على النزوح.

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وأشارت أن المديرية العامة للمياه في تركيا، بالتعاون مع شركة الكهرباء ومؤسسات أخرى، عملت على تأمين الكهرباء وإصلاح المولدات ومحركات الآبار لتوفير المياه للسكان.

ولفتت أنه مع عودة الاستقرار في المنطقة وتوفير الخدمات الأساسية للسكان، بدأ أهالي قرية علي باجلية بالعودة إلى منازلهم.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمال شرقي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه اتفاق مع روسيا في سوتشي 22 من الشهر ذاته.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.