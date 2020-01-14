الحرة: وفاة أمريكي مصري بالسجن إثر إضرابه عن الطعام

واشنطن/ الخليج 365

قالت فضائية "الحرة" الأمريكية إن المواطن المصري الأمريكي، مصطفى قاسم، الذي طالبت واشنطن الشهر الماضي بإطلاق سراحه، توفي مساء الإثنين، في أحد سجون القاهرة، إثر إضرابه عن الطعام.

ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب من السلطات المصرية.

ونقلت "الحرة"، عبر موقعها الإلكتروني، عن الناشطة المصرية الأمريكية، آية حجازي، قولها إن "قاسم المحكوم عليه في قضية فض (اعتصام) رابعة (صيف 2013) توفي نتيجة الإضراب عن الطعام".

واستقبل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في 2017، آية حجازي، عقب إطلاق السلطات المصرية سراحها، بعد حكم قضائي ببرائتها من تهم متعلقة بنشاطها الحقوقي، وذلك تحت ضغوط أمريكية على القاهرة تحدثت عنها آية في أكثر من مناسبة.

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وأكد حقوقيون مصريون خارج مصر، بينهم أحمد مفرح وسلمى أشرف وهيثم أبو خليل، خبر وفاة قاسم.

وأصدر القضاء المصري حكمًا بسجن قاسم 15 عامًا، بعدما أُلقي القبض عليه في 2013 ضمن ما يعرف بقضية "فض اعتصام رابعة".

وأعرب وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في ديسمبر/ كانون أول الماضي، لنظيره المصري، سامح شكري، عن قلق واشنطن إزاء أوضاع حرية الصحافة وحقوق الإنسان والأمريكيين المحتجزين في مصر، وبينهم قاسم.

وترفض مصر بيانات حقوقية محلية ودولية بشأن تراجع كبير في حقوق المحتجزين، وتعتبرها "أكاذيب".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.