مباحثات سودانية إماراتية حول العلاقات الثنائية وتطورات المنطقة

الخرطوم/ الخليج 365

أجرى السودان والإمارات، مباحثات في الخرطوم، الإثنين، تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وتطورات الأوضاع في المنطقة العربية وشمال إفريقيا.

وقالت الخارحية السودانية، في بيان، إن وكيل الوزارة، الصديق عبد العزيز، أجرى مباحثات مع وفد إماراتي، برئاسة وزير الدولة للشؤون الخارجية، أنور قرقاش.

وأضافت أن الجانبين بحثا سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتطورات الأوضاع في المنطقة العربية وإقليم شمال إفريقيا.

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وتابعت أن الإمارات أعربت عن التزامها التام بتقديم دعم للسودان في شكل برامج تنموية ومشاريع، ضمن برنامج الدعم السعودي الإماراتي.

وأعلنت دول عديدة عن تقديم دعم اقتصادي للسودان منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989: 2019)؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية اندلعت أواخر 2018؛ تنديدًا بتردي الأوضاع الاقتصادية.

كما التقى قرقاش، الذي بدأ الإثنين زيارة تستمر يومين، كلا من وزير المالية والتخطيط، إبراهيم البدوي، ووزير الصناعة والتجارة، مدني عباس مدني، ونائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، محمد حمدان دقلو.

وبدأت بالسودان، في 21 أغسطس/آب الماضي، فترة انتقالية تستمر 39 شهرًا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم السلطة خلالها كل من الجيش وتحالف "قوى إعلان الحرية والتغيير"، قائد الاحتجاجات الشعبية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.