شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. طريقة تفعيل ميزة «قيود المحتوى» لحماية الأبناء عبر الإنترنت والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكد الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي، أن المحتوى السيء على الإنترنت من أكبر التحديات للجميع وعلى أولياء الأمرو مراقبة أبنائهم.
وقال “الحمادي” في مقطع فيديو عبر حسابه في “تويتر”، إن مليارات المحتويات المختلفة يتم إنتاجها يومياً؛ فكيف نستطيع تقييده ولو جزئياً؛ سواء لنا أو للأبناء؟.
وتابع: “أغلب الأجهزة والتطبيقات يوجد بها ميزة “قيود المحتوى”، كما شرح من خلال مقطع فيديو طريقة تفعيلها في 6 خدمات مختلفة”.
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