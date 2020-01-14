11 ترشيحاً تضع «جوكر» في صدارة سباق «الأوسكار»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تصدر فيلم «جوكر» من إخراج تود فيليبس وبطولة يواكين فينيكس، السباق إلى جوائز الأوسكار، مع حصوله على 11 ترشيحاً وفق ما أعلنت الأكاديمية الأمريكية لفنون السينما وعلومها.ورشح «جوكر» الذي يتمحور حول عدو «باتمان» اللدود، خصوصاً في فئة أفضل فيلم وأفضل ممثل وأفضل مخرج، وأفضل سيناريو مقتبس، فضلاً عن كثير من الفئات التقنية.وحل «الإيرلندي» لمارتن سكورسيزي و«1917» لسام منديس، و«حدث ذات مرة في هوليوود» لكوينتن تارانتينو، في المرتبة الثانية مع عشرة ترشحيات لهذه الأفلام الثلاثة.وتقام الدورة الثانية والتسعون لجوائز أوسكار في هوليوود في التاسع من فبراير/شباط المقبل.وحصد فيلم «الطفيلي» للكوري الجنوبي بونج جون- الفائز بالسعفة الذهبية لمهرجان كان الأخير، ستة ترشيحات، لا سيما لأفضل فيلم وأفضل فيلم أجنبي وأفضل مخرج.ومن بين الأفلام الأخرى المرشحة «قصة زواج» (6 ترشيحات) مع ترشيح بطلي الفيلم آدم درايفر وسكارليت جوهانسون، لأفضل ممثل وممثلة (6 ترشيحات)، و«نساء صغيرات» لجريتا جيرويج.



الفئات الرئيسية



أفضل ممثل: أنتونيو بانديراس، ليوناردو دي كابريو، آدم درافر،واكين فينيكس،جوناثان برايس

أفضل ممثلة: سينثيا إريفو، سكارلت جوهانسن، ساورس رونان، تشارليز ثيرون، ريني ويلزيجر

أفضل ممثل مساعد: توم هانكس، أنطوني هوبكينز، آل بتشينو، جو بيسي، براد بيت.

أفضل ممثلة مساعدة:كاثي بيتس،لورا ديرن، سكارلت جوهانسن، فلورانس باج، مارجو روبي.

أفضل فيلم قصير: أخوة، نادي نيفتا للكرة، نوافذ الجيران، ساريا

أفضل فيلم رسوم متحركة: كيف تروض تنينك؟، قصة لعبة 4، كلاوس، رابط مفقود

أفضل سيناريو أصلي: قصة زواج، ذات مرة في هوليوود، طفيلي،1917.

أفضل فيلم وثائقي: معمل أمريكي- من إنتاج باراك وميشيل أوباما.

كهف- يسرد قصة إنقاذ فريق كرة القدم من داخل كهف في تايلاند 2018.

حافة الديمقراطية- يسلط الضوء على السياسة الحديثة في البرازيل.

من أجل سما- الذي تدور أحداثه في حلب السورية. أرض العسل.