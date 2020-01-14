الاحتلال يخطر بهدم 8 منازل في مسافر يطا جنوب الخليل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أخطرت قوات الاحتلال «الإسرائيلي»، أمس، ثمانية فلسطينيين بهدم منازلهم في مسافر يطا، جنوب مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة.

يذكر أن المواطنين والمزارعين في مسافر يطا، يعانون بشكل يومي جراء ممارسات الاحتلال المتمثلة بهدم منازلهم وخيامهم وتخريب مزروعاتهم والاعتداء عليهم لحملهم على الرحيل عنها. وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فإن قوات الاحتلال نفذت 686 عملية هدم، 300 منها في المدينة المقدسة خلال عام 2019.

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وجرف مستوطنو مستوطنة «بروخين» المقامة على أراضي بلدتي بروقين وكفر الديك غرب محافظة سلفيت بالضفة، برفقة الاحتلال، أرض المواطن عبدالناصر أحمد في منطقة ظهر صبح شمال كفر الديك. وقال عبدالناصر، إن جرافات الاحتلال جرفت 127 دونماً في منطقة ظهر صبح في الجهة الشمالية من البلدة. وأضاف: «فوجئت قبل أيام بأعمال التجريف في الأرض، ووضع سياج وبوابة حديدية حولها، بحجه أنها أملاك دولة، وهذا غير صحيح، حجج من أجل السيطرة عليها وإقامة بؤر استيطانية»، مشيراً إلى أنه يملك أوراقاً تثبت أن الأرض ملك له. وأضاف: «سأتوجه إلى كافة المؤسسات المسؤولة والقانونية من أجل وقف أعمالهم بحق الأرض، وإزالة الشيك والبوابة التي قاموا بوضعها»، في حين اعتقلت قوات الاحتلال، 19 فلسطينياً من الضفة، وفتشت عدداً من المنازل بعد تحطيم أبوابها.

وهاجم مستوطنون، منازل المواطنين في قرية مأدما جنوب مدينة نابلس بالضفة. وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، إن مجموعة من المستوطنين هاجموا منازل المواطنين بالحجارة جنوبي مأدما، مشيراً إلى أن أهالي القرية تصدوا للهجوم.

(وكالات)