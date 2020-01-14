«سافر مع كتاب».. هدية «بلا حدود» لمسافري مطار الشارقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - غادر مسافرو «الشارقة الدولي» الخميس الماضي، إلى مختلف أنحاء العالم، حاملين الكتب التي اختاروها ضمن مبادرة «ثقافة بلا حدود» لرواد المطار، في يومٍ حافلٍ، شهد فعاليات ثقافية تحمل اسم «سافر مع كتاب».

ولم يقتصر اليوم المعرفي على الاختلاط بالمسافرين وتوزيع 250 كتاباً عليهم، باللغتين العربية والإنجليزية، فقد أهدت «ثقافة بلا حدود» 150 كتاباً لمكتبة موظفي المطار، إضافة إلى «عربة الثقافة» وهي عبارة عن مكتبة متنقلة تشمل كتباً بعناوين ولغات مختلفة، ليكون بإمكان المسافرين من كافة الجنسيات الاستفادة من الكتب الموجودة في المكتبة، واستثمار وقت الانتظار في القراءة، كما تم تجديد الكتب في مكتبة «ثقافة بلا حدود» الموجودة أصلاً في المطار ورفدها بعناوين جديدة.

وحول أهداف هذه الفعالية قالت مريم الحمادي، مديرة مبادرة «ثقافة بلا حدود»: «نسعى من خلال خطةٍ متكاملة، إلى نشر وترسيخ عادة القراءة لدى الجمهور في كافة أماكن وجوده، ونركّز بشكلٍ خاص على الأماكن العامة التي يقضي فيها الناس أوقاتاً طويلة، حتى يتسنّى لهم ملؤها بالقراءة والمعرفة».

من جانبها قالت علياء عبيد الشامسي مديرة إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في هيئة مطار الشارقة الدولي: «نحن سعداء بالتعاون مع «ثقافة بلا حدود:» في إطلاق فعالية «سافر مع كتاب» وهي المبادرة التي تسهم في ترسيخ اسم الشارقة كعاصمة عالمية للكتاب».