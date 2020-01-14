خادم الحرمين يقدم واجب العزاء في وفاة السلطان قابوس



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قدم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمس الاثنين، واجب العزاء إلى السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، سلطان عُمان، في وفاة المغفور له السلطان قابوس بن سعيد، طيب الله ثراه.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن خالص عزائه للسلطان هيثم بن طارق وأمراء أسرة آل سعيد والشعب العماني في وفاة السلطان قابوس بن سعيد، سائلاً الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

وعبر السلطان هيثم بن طارق بن تيمور عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، على مشاعره الأخوية الصادقة، وعزائه ومواساته لهم في الفقيد، فيما واصل تلقي واجب العزاء في وفاة السلطان الراحل، من قادة عدد من الدول العربية والإسلامية.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية، أن السلطان هيثم بن طارق استقبل، أمس، الأمير مولاي رشيد والوفد المرافق له مبعوثاً من الملك محمد السادس بن الحسن ملك المغرب، كما تلقى التعازي من الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي عهد البحرين، ومحمد بن سالم ولد البشير الأمين العام للرئاسة الموريتانية والوفد المرافق له مبعوثاً من الرئيس الموريتاني. وماساجوس ذو الكفلي وزير البيئة وموارد المياه والوزير المسؤول عن الشؤون الإسلامية السنغافوري والوفد المرافق له مبعوث رئيسة سنغافورة. كما استقبل السلطان هيثم رئيس الوزراء اللبناني الأسبق نجيب ميقاتي والوفد المرافق له. وأعرب الجميع عن تعازي رؤساء بلدانهم ومواساتهم في المغفور له بإذن الله السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور.

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون قد أوفد أمس وزير الدفاع الوطني إلياس بوصعب إلى مسقط مع وفد رسمي، لتقديم التعازي باسمه وباسم الشعب اللبناني بالسلطان قابوس بن سعيد، كما سينقل بوصعب تهاني عون بتعيين السلطان هيثم بن طارق آل سعيد خلفاً للسلطان الراحل.

وقام رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم والوفد البرلماني المرافق له أمس الاثنين بتقديم واجب العزاء إلى السلطان هيثم بن طارق ولأفراد الأسرة المالكة بوفاة المغفور له بإذن الله السلطان قابوس. وبموازاة ذلك، تلقى السلطان هيثم بن طارق بن تيمور، برقيات تعاز ومواساة من الرئيس الباكستاني الدكتور عارف علوي، ورئيس وزرائه عمران خان، ورئيس أوزبكستان الدكتور شوكت ميرضيائيف، في وفاة المغفور له السلطان قابوس، أعربوا خلالها عن أعمق وأصدق التعازي للسلطان هيثم وللأسرة المالكة وللشعب العماني في فقيد السلطنة الكبير. (وكالات)