«رواد بيننا» تكرم الروائي علي أبو الريش

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: نجاة الفارس

تنظم دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي ظهر غد فعالية «رواد بيننا» للاحتفاء بالروائي الإماراتي القدير علي أبو الريش، والإعلان عن إطلاق المجموعة الكاملة لأعماله الروائية غداً الأربعاء في أبراج نيشن تاور بأبوظبي.

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ويبلغ عدد روايات أبو الريش 20 رواية، فضلاً عن الأعمال القصصية والمسرحية والتراجم، ومن ضمن رواياته «الاعتراف» التي فازت ضمن أهم مئة رواية عربية خلال القرن العشرين، والسيف والزهرة، ورماد الدم، ونافذة الجنون، وتل الصنم، وسلايم، وثنائية مجبل بن شهوان، وثنائية الروح والحجر التمثال، وزينة الملكة، وأم الدويس، وامرأة استثنائية.

ويعتبر الكاتب علي أبو الريش من الأدباء الذين عشقوا فن الرواية وأبدعوا فيه؛ بل هو من أبرز من كتبوا الرواية في الإمارات ومنطقة الخليج، حيث قدم للمكتبة 20 عملاً وكان بهذا من أغزر الكتاب الروائيين الإماراتيين.

وتعد تجربته في الكتابة التي تعتمد على استلهام التراث العربي والإنساني، توثيقاً إبداعياً يتجلى فيها الحس الوطني، كما تبرز لديه الحياة الإنسانية في تناقضاتها، وهو من الكتاب الذين استطاعوا تطوير أدوات الفن الروائي، ويتمتع بمخزون لغوي ومعرفي يستمد منه مادته ولغته الروائية، وقد حصل أبو الريش على جائزة الإمارات التقديرية للعلوم والفنون والآداب سنة 2008، وتسلمها من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.