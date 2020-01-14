«دبي للمستقبل» تنظم دورة تدريبية حول حوكمة الذكاء الاصطناعي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”



نظمت أكاديمية دبي للمستقبل، إحدى مبادرات مؤسسة دبي للمستقبل، دورة تدريبية بالشراكة مع جامعة أكسفورد، حول حوكمة الذكاء الاصطناعي، بمشاركة نخبة من الخبراء العالميين في مجالات التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي واستشراف المستقبل.

وهدفت الدورة التدريبية التي تواصلت على مدى ثلاثة أيام في «مكتب المستقبل» إلى تسليط الضوء على تأثير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في الحوكمة والمجتمع، وتعزيز مهارات مجموعة من الموظفين من 15 جهة حكومية وخاصة من دولة الإمارات والعالم، في مجال استشراف المستقبل، وتطوير كفاءة عملية صنع القرار ووضع السياسات والتوصيات باعتماد مفهوم التصميم التشاركي.

وأكد سعيد القرقاوي مدير الأكاديمية أن تنظيم الدورة يدعم جهود مؤسسة دبي للمستقبل في حوكمة التكنولوجيا المتقدمة، وتطوير المهارات والمواهب الواعدة في كل القطاعات المستقبلية، وتزويدها بأدوات استشراف المستقبل لمواكبة المتغيرات العالمية المتسارعة في مختلف المجالات الاقتصادية والتكنولوجية والمستقبلية.

وقال: «ستركز الدورة على أهمية تطوير أطر حوكمة التكنولوجيا الحديثة وسبل توظيفها بالشكل الأمثل عبر تدريب المنتسبين وتطوير مهاراتهم في مجال التخطيط الاستراتيجي في القطاعات الاقتصادية والحكومية، وتمكينهم من أدوات تعزيز التكنولوجيا والفضاء والبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي والخوارزميات وغيرها».

من جهته، قال البروفيسور فيليب إن هوارد مدير معهد أكسفورد للإنترنت: «تسهم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في إحداث تغييرات كبيرة في أسلوب حياتنا، وستعمل هذه الدورة التدريبية على مناقشة مجموعة من التوصيات والمقترحات للعديد من التحديات الحالية والمقبلة».