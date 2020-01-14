عصابة «الصراف الآلي»في قبضة شرطة أبوظبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”



قبضت شرطة أبوظبي على عصابة آسيوية مكونه من شخصين حطّما جهاز «الصراف الآلي» التابع لأحد البنوك في محاولة للسرقة، في منطقة صناعية «غياثي».

وكانت معلومات وردت إلى مركز شرطة غياثي، تفيد بوقوع حالة تعدٍّ بالكسر، بغرض سرقة الصراف الآلي لأحد البنوك، فيما استعانت الشرطة بكاميرات المراقبة القريبة من المكان، ومشاهدة ملثميْن في زمن وتاريخ الواقعة يرتديان أقنعة وقفازات أثناء محاولة سرقة الجهاز. وعلى الفور شكلت الشرطة فريقاً للبحث والتحري، على ضوء المعلومات الواردة،وتوجهت إلى مكان الواقعة وفتّشت المنطقة المحيطة بها، وعثرت على مطرقة ومعول مخفيين تحت قطعة من الألمنيوم، وحرزت فرق مسرح الجريمة الأدلة.

وواصلت الشرطة إجراءاتها، والتحري عن المشتبه فيهما، ووصلت إليهما وقبضت عليهما بالقرب من سكنهما بمنطقة مصفح في مدينة أبوظبي، واعترفا أثناء التحقيق بارتكاب الواقعة.