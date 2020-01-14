بحث خطط دوائر دبي لاستضافة «إكسبو 2020»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”



ترأس اللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، رئيس فريق الأزمات والكوارث في الإمارة، الاجتماع الرابع للفريق لعام 2020، والذي عقد في متحف الاتحاد بحضور أحمد بن حميدان، نائب مدير ديوان سمو حاكم دبي، واللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، واللواء عبدالله علي الغيثي مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، واللواء المهندس كامل بطي السويدي، مدير الإدارة العامة للعمليات، وخليفة حسن الدراي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وباقي أعضاء الفريق من الدوائر والمؤسسات الحكومية. وناقش الاجتماع قرارات الاجتماع السابق وما تم تنفيذه منها، وعدداً من المواضيع المدرجة في جدول الأعمال، واستعدادات وخطط وإمكانيات الدوائر الحكومية في إمارة دبي لاستضافة معرض إكسبو 2020.