شكرا لقرائتكم خبر عن «عضو شورى» يكشف أسباب عزوف المواطنين عن«منتجات الإسكان» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف محمد العلي عضو مجلس الشورى، أسباب عزوف المواطنين عن منتجات وزارة الإسكان وبرنامج سكني.

وقال العلي، في مداخلة هاتفية مع قناة “الإخبارية”: “عزوف المواطنين عن منتجات الإسكان سببه أن الخيارات أدنى من المأمول، وبعضها قد تكون في مناطق بعيدة ولا توفر فيها الخدمات”.

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وتابع: “كذالك المواطن لا يجد الخيار الذي يريده، في نفس المنطقة على سبيل المثال، ولا يجد من الخيارات المتاحة سوى أرض أو قرض”.

وأوصى محمد العلي وزارة الإسكان بالتوسع بالتوسع في خيارات “أرض + قرض”، مضيفا “هذا ما كان مطبق في السابق وأثبتت التجارب أنه خيار مفضل خاصة في الضواحي والمدن البعيدة التي قد لا تكون جاذبة للمواطنين”.