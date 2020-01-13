شكرا لقرائتكم خبر عن مأساة مواطن مع «فلل الكراتين».. بدأت بشراء منزل بـ 3.2 مليون وانتهت بدمار أسرته (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

شكا أحد المتضررين من البناء المغشوش، أو ما يُعرف بفلل الكراتین، في بعض مناطق المملكة، من المشاكل العائلية التي سببتها له هذه الفلل وتسببت في النهاية بطلاقه لزوجته وانهيار أسرته.

وقال المواطن المتضرر محمد عبدالله، في برنامج “الراصد” المذاع عبر فضائية “الإخبارية” إنه اشترى منزلا بمبلغ قدره 3,2 ملیون ریال، لیتفاجأ بعد فترة قصیرة بانھیارات وتصدعات أصابت المنزل بشكل غريب وغیر متوقع.

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وأضاف، إنه توجه للبنك لرفع شكوى بالحادثة، ولم يقدم له البنك أي حلول، وھو الأمر الذي أجبره على التوجه بشكوى إلى لجنة النزاعات والخلافات المصرفیة، ولا تزال الشكوى جارية.

وتابع المواطن في شكواه، إن المشكلة أدت إلى خلافات عائلیة وضغوطات نفسیة ومالیة تسببت في انهيار أسرته وطلاقه لزوجته في نهاية الأمر.