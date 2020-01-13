شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة المملكة في تركيا تحذر المواطنين من «النصب والاحتيال» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أصدرت سفارة المملكة السعودية في تركيا، مساء اليوم الاثنين، تنبيها للمواطنين السعوديين الراغبين في الاستثمار في تركيا.

وقالت السفارة، في بيان لها عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “تود سفارة المملكة لدى تركيا التنبيه مجددا للمواطنين الراغبين في الاستثمار في تركيا، بضرورة الإلمام الكامل بالقوانين في تركيا”.

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وشددت السفارة على أهمية معرفة طرق البيع والشراء ومتابعة ما يستجد في هذا الشأن وعدم الانسياق لأي تسويق غير موثوق به، قد يؤدي إلى لتعرض المواطنين للنصب والاحتيال”.

وأضاف البيان: “تنبه أيضا المواطنين ممن لديهم مشاكل مع أصحاب العقار بالتواصل أولا مع السفارة في أنقرة أو القنصلية العامة في تركيا لمعرفة الإجراءات القانوينة الواجب اتباعها ولمعرفة مصداقية الشركات العاملة في هذا المجال أو أخذ الاستشارة القانونية من أحد المكاتب المعتمدة”.