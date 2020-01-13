شكرا لقرائتكم خبر عن «آيات القرآن» تعالج المرضى في إيطاليا وتقودهم للإسلام (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكد الشيخ علي العلي، من المهتمين بالرقية الشرعية، إنه زار مدينة ميلانو في إيطاليا ووجدهم يعالجون غير المسلمين بالرقية الشرعية وآيات القرآن الكريم.
وأضاف العلي، خلال استضافته في برنامج “ياهلا” المذاع عبر فضائية “روتانا خليجية”، الكثير من غير المسلمين العرب كانوا يدخلون المركز، وتقرأ عليه القرآن يخرج مرتاح، وهذا ما قاد بعضهم إلى الإسلام.
وتابع الشيخ العلي: “يوجد في المركز أسرة وسماعات، ومن ضمن هؤلاء الذين دخلوا في الإسلام عالم جيولوجيا ودكتور في جامعة معروفة أسلم وسمى نفسه يوسف، وقال “القرآن يعطيني راحة فكيف لا أدخل في الإسلام”.
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