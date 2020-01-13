كيف يبدو هاتف آيفون الجديد؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

تظهر الصور المسربة الجديدة للهاتف iPhone SE 2 الجديد أن تصميمه يشبه إلى حد كبير هاتف آيفون 8 الذي تم إصداره منذ أكثر من عامين.



ووفقا لموقع 24، سيتم تزويد الهاتف بشاشة مشابهة لشاشة آيفون 8 من حيث الحجم، وماسحة لبصمات الأصابع.

ووفقاً للصور التي تم تسريبها من قبل موقعي أون ليك وآي غيك بلوك، سحتوي الهاتف على شاشة لمس قياس 4.7 بوصة، وهو نفس حجم شاشة آيفون 8 الذي تم إصداره في عام 2017.

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وستكون سماكة هاتف iPhone SE 2 الجديد 0.3 بوصة، أي أكثر بقليل من سماكة آيفون 8 البالغة 0.28 بوصة، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وسيكون الفارق الأكبر بين هاتفي iPhone SE 2 وآيفون 8 هو الزجاج المتجمد المستخدم في هاتف آيفون 11 برو، بخلاف الزجاج اللامع في آيفون 8.

وكان آيفون 8 هو آخر هاتف تم تزويد بميزة مسح بصمات الأصابع باللمس، حيث تم استبداله في هواتف آيفون اللاحقة بميزة التعرف على الوجه، لكن هاتف آيفون إس أي 2 الاقتصادي سيستعيد هذه الميزة من جديد عند إطلاقه المتوقع في وقت لاحق من 2020.

وتم إصدار النسخة الاساسية من هواتف آيفون إس أي في عام 2016 بسعر 399 دولار، وكان الهدف منه تزويد المستخدمين بهاتف أرخص وأصغر حجماً. ومن المقرر أن تصدر آبل هاتفها الراقي الذي سيحمل على الأرجح اسم آيفون 12، وقد يكون أول هاتف من آبل مزود بشاشة كاملة.