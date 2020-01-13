هذا الموضوع جنرال موتورز تخطط للعودة بسيارة Hummer في نموذج كهربائي صغير خلال 2022 ظهر على التقنية بلا حدود.
أشار تقرير نشر مؤخراً من صحيفة وول ستريت إلى أن جنرال موتورز تخطط للعودة بسيارات Hummer من خلال نموذج بتصميم شاحنة كهربائية صغيرة الحجم تنطلق في 2022.
أشتهرت سيارة Hummer كأحد أكثر السيارات إستهلاكاً للوقود في العالم، إلا أن تقرير جديد من وول ستريت يشير إلى أن جنرال موتور في طريقها لتحويل سيارة Hummer، إلى سيارة صديقة للبيئة بتصميم كهربائي.
وتشير التسريبات إلى أن جنرال موتورز تستعد لبدء الترويج للسيارة الجديد خلال الشهر المقبل، لذا قد نشهد الكشف عن أول نموذج يستعرض تصميم سيارة هامر الكهربائية الجديدة قريباً عند الإعلان الرسمي من Super Bowl وLeBron James.
ومن المتوقع أن تأتي سيارة Hummer الكهربائية بتصميم شاحنة فردية يمكن أن تدعم قائدي السيارة في الطرق الوعرة بشكل خاص، كما يأتي النموذج الجديد للسيارة بعلامة GMC التجارية.
من جانب أخر تشير التسريبات إلى أن هذا النموذج من سيارة Hummer الكهربائية سيكون من بين إصدارات أخرى من السيارات الكهربائية المطورة من الشركة والتي تنطلق خلال السنوات المقبلة.
المصدر
هذا الموضوع جنرال موتورز تخطط للعودة بسيارة Hummer في نموذج كهربائي صغير خلال 2022 ظهر على التقنية بلا حدود.
كانت هذه تفاصيل خبر جنرال موتورز تخطط للعودة بسيارة Hummer في نموذج كهربائي صغير خلال 2022 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.